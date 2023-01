Twitter valuta la vendita di user name per aumentare ricavi

Twitter sta valutando la possibilità di vendere alcuni user name - i numeri o i caratteri che seguono la @ - tramite aste online. L'ipotesi è al vaglio da dicembre nell'ambito delle iniziative per aumentare i ricavi ma non è chiaro se sarà poi attuata. Secondo quanto riporta il New York Times, gli ingegneri stanno studiando come poter eseguire le aste online consentendo agli utenti di fare le proprie offerte. Elon Musk ha detto nelle scorse settimane di voler eliminare gli account non attivi liberando così molti user name.