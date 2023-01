Auditel online, Rai primo editore in Italia con 35,5 per cento

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Crescita molto alta del tempo speso dal pubblico nel guardare video online firmati dalla Rai: è aumentato da 337 milioni di ore del 2021 a 471 milioni del 2022.

La quota di mercato coperta nel settore dall'Azienda è stata del 35,5%. Un dato record che fa balzare il servizio pubblico in testa nella misurazione del consumo di contenuti online degli editori televisivi realizzata da Auditel e che contribuisce sensibilmente - al di là dell'ingresso di nuovi concorrenti - all'aumento complessivo dei consumi online in Italia, arrivati nel 2022 a 1 miliardo e 300 milioni di ore viste.

"La Rai conferma il proprio ruolo trainante, adesso competitivo anche nel campo delle nuove offerte digitali - dice l'Amministratore Delegato Rai Carlo Fuortes -. Un risultato che, al di là del primato raggiunto, testimonia quanto la sfida lanciata dai nuovi mercati digitali sia stata nel 2022 accettata e vinta, sia sul piano tecnologico sia su quello dei contenuti, capaci di attrarre anche nuove platee che hanno evidentemente premiato il nostro impegno a innovare e a rinnovarci. Una strada sulla quale si dovrà lavorare con sempre maggiore impegno e convinzione".

In termini percentuali, in particolare, il consumo dei canali in diretta su RaiPlay, l'offerta per bambini di RaiPlay Yoyo, la fiction, lo sport e i prodotti original sono cresciuti del 39,7% rispetto al 2021: un successo dovuto sia al consumo dei canali Rai in diretta (+50,5%) sia al consumo on demand (+35,1%). Per quanto riguarda i programmi in diretta, spiccano le partite dei Mondali di Calcio, trasmesse tra novembre e dicembre, e il Festival di Sanremo, a febbraio 2022. Nell'on demand, invece, grande affermazione per le fiction Rai con "Il paradiso delle signore" in testa che rappresenta da solo il 6,7% del traffico totale di Rai online e il 9,9% della parte on demand.

Elena Capparelli, Direttrice di Rai Play e Digital afferma: "Nel 2022 la Rai consolida la sua posizione di leader nel mercato digitale. Non solo per il pubblico tradizionale che fruisce sempre più stabilmente dei contenuti televisivi del servizio pubblico attraverso RaiPlay, ma anche per i nuovi pubblici digitali. In particolare - conclude la Capparelli - delle fasce più giovani, che sempre di più vanno sulla piattaforma digitale della Rai per scoprire l'offerta di contenuti originali, film, serie tv, sport, fiction, docu-serie". (ANSA).