Innovazione: Gabriel presenta nuovo campus online EIT

(ANSA) - BRUXELLES, 10 GEN - "Oggi presentiamo una nuova iniziativa", una "piattaforma online che consenta a tutti gli scolari, gli studenti e i cittadini di sviluppare le proprie competenze. Il campus sosterrà le priorità politiche della Commissione Europea per promuovere le transizioni verdi e digitali, in settori chiave come l'energia, la mobilità, le materie prime". Lo ha detto la commissaria l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù Mariya Gabriel annunciando il lancio del Campus virtuale dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET).

"Si tratta di una nuova piattaforma online - ha spiegato la commissaria - che raccoglie decine di corsi di formazione per tutti coloro che desiderano saperne di più e acquisire nuove conoscenze". "Il lancio di oggi è solo l'inizio. Il catalogo del campus continuerà a crescere nei prossimi mesi e continueremo a sostenerlo con un budget dedicato: un milione e mezzo di euro fino al 2025", ha concluso Gabriel. (ANSA).