Apple pronta ingaggio rivale di Foxconn per iPhone in Cina

(ANSA) - NEW YORK, 5 GEN - Apple si appresta a ingaggiare un nuovo produttore per i suoi modelli premium di iPhone. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali Cupertino intende puntare su Luxshare Precision, la rivale cinese della taiwanese Foxconn. Luxshare già produce quantità limitate dell'iPhone 14 Pro Max nel suo impianto di Kunshan, vicino a Shanghai. La decisione è legata alla volontà di Apple di diversificare la sua produzione, rendendosi meno dipendente da Foxconn. (ANSA).