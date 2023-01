Twitter: causa a Musk per 136mila dollari affitto non pagato

(ANSA) - WASHINGTON, 4 GEN - Elon Musk non paga l'affitto di alcuni uffici di Twitter a San Francisco e la proprietà gli ha fatto causa. La società che cinquetta deve 136 mila dollari per il 30mo piano di un edificio nel centro della città californiana, secondo la denuncia. Columbia Reit 650 California Llc aveva intimato il pagamento entro 5 giorni ma vanamente, per questo e' passata all'azione giudiziaria, chiedendo anche le spese legali. Nel 2017 Twitter aveva firmato un contratto di affitto per sette anni, per una somma mensile iniziale di 107,526 dollari nel primo anno, per salire poi a 128,397 nell'ultimo anno. (ANSA).