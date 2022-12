Mastodon respinge offerte di investimento, 'no profit intoccabile'

Mastodon, la rivale di Twitter, ha respinto negli ultimi mesi più di cinque offerte di investimenti da società di venture capital della Silicon Valley. Il sito di microblogging fondato dal Eugen Rochko nel 2016 ha sperimentato di recente un balzo degli utenti e dell'interesse in generale complice l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk.

Nonostante questo Rochko non intende approfittare delle offerte ricevute ritenendo lo status di no profit della società "intoccabile". In un'intervista al Financial Times, Rochko spiega che "Mastodon non si trasformerà in tutto quello che è odiato in Twitter".