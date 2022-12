Musk, taglio costi ha evitato 3 mld flusso cassa negativo

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Elon Musk difende il taglio dei costi deciso per Twitter: senza ci sarebbe stato un flusso di cassa negativo di 3 miliardi di dollari. "E' per questo che ho trascorso le ultime cinque settimane a tagliare costi come un pazzo", dice Musk descrivendo Twitter come un "aereo che si muove verso terra ad alta velocità, con i motori in fiamme e i controlli che non funzionano". Il miliardario quindi si mostra più ottimista che in passato: "ritengo che Twitter sarai ok il prossimo anno". (ANSA).