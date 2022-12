Twitter cancella pagina su cui ha pubblicato nuove policy

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Twitter ha cancellato la pagina dove ha pubblicato poche ora fa la nuova controversa policy in cui vieta agli utenti i collegamenti alle piattaforme social rivali.

"Spiacenti, questa pagina non esiste", è la scritta che appare se ci si collega alla pagina dell'Help Center di Twitter dedicata alle regole del microblog. Non è chiaro al momento se è un dietrofront rispetto alle decisioni comunicate.

Intanto, il social ha anche eliminato dal suo account @TwitterSupport tutti i tweet che ieri avevano annunciato l'avvio delle nuove regole, mentre su un altro profilo dell'azienda @TwitterSafety è partito un sondaggio in cui si chiede agli utenti se la piattaforma deve "avere una politica che impedisca la creazione o l'uso di account esistenti allo scopo principale di pubblicizzare altre piattaforme di social media". Al momento ha risposto 'no' l'87,1% degli utenti che ha partecipato. (ANSA).