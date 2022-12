Censis: nuovi record per web, smartphone e social network

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Tra il 2021 e il 2022 si registra ancora un forte aumento dell'impiego di internet da parte degli italiani (l'88,0% di utenza, +4,5%), mostrando una perfetta sovrapposizione con quanti utilizzano gli smartphone (l'88,0%: +4,7%). Lievitano complessivamente all'82,4% gli utenti dei social network (+5,8% in un anno). Sono fra i dati del 18/o rapporto Censis sulla comunicazione, intitolato I media della crisi, presentato oggi a Roma. Tra i giovani (14-29 anni) si registra un ulteriore passo in avanti nell'impiego delle piattaforme online. Il 93,4% utilizza WhatsApp, l'83,3% YouTube, l'80,9% Instagram. Si osserva un forte incremento dei giovani utenti di TikTok (54,5%), Spotify (51,8%) e Telegram (37,2%). In flessione, invece, Facebook (51,4%) e Twitter (20,1%). (ANSA).