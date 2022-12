Usa: Sec accusa 8 influencer, 'follower frodati per 100 mln'

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - La Sec, l'agenzia Usa preposta al controllo del mercato, ha accusato per una frode complessiva di 100 milioni di dollari otto influencer online che sulle piattaforme Twitter e Discord promuovevano illegalmente tra clienti principianti le azioni di alcune societa', gonfiando il loro prezzo. Prevalentemente puntavano sulle cosidette 'penny stocks', azioni di compagnie con una capitalizzazione di meno di 100 milioni di dollari e che scambiano in Borsa per un dollaro o meno: societa' del genere sono vulnerabili alle manipolazioni del mercato, richiedendo solo un piccolo investimento per muovere sensibilmente il valore delle loro azioni. Tutti gli accusati avevano oltre 100 mila follower a testa e uno di loro piu' di 500 mila. Le accuse sono state formalizzate in un tribunale del Texas. (ANSA).