Usa, il Senato vieta l'uso di TikTok su dispositivi del governo

Il Senato americano ha approvato all'unanimità una legge che proibisce ai dipendenti federali di scaricare o usare la app cinese TikTok su apparecchiature governative, sullo sfondo delle crescenti preoccupazioni di sicurezza nazionale.

Ora il provvedimento deve essere approvato dalla Camera e firmato dal presidente Usa. Una legge simile era passata al Senato nella legislatura precedente, ma poi si era arenata.TikTok è l'app piu' popolare al mondo ed è usata da due terzi dei teenager negli Stati Uniti, dove è diventata un fenomeno di cultura pop.

"È preoccupante che, invece di incoraggiare il Governo a concludere la revisione sulla sicurezza nazionale di TikTok, alcuni membri del Congresso abbiano deciso di spingere per un divieto dettato da motivazioni politiche, che non farà nulla per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. TikTok è amato da milioni di americani che usano la piattaforma per imparare, far crescere le loro attività e connettersi con contenuti creativi che portano allegria": lo ha detto un portavoce di TikTok in riferimento alla legge bipartisan annunciata dal senatore Marco Rubio. "Continueremo a informare i membri del Congresso sui piani che sono stati sviluppati sotto la supervisione delle più importanti agenzie di sicurezza nazionale del nostro Paese - piani che siamo in procinto di implementare - per rendere ancora più sicura la nostra piattaforma negli Stati Uniti", ha aggiunto.