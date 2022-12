Elton John non userà più Twitter, 'prospera disinformazione'

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Dopo Jim Carrey anche Elton John si dissocia da Twitter. "Per tutta la vita ho cercato di usare la musica per unire le persone. Mi rattrista vedere come la disinformazione venga ora utilizzata per dividere il nostro mondo. Ho deciso di non utilizzare più Twitter, dato il recente cambiamento di politica che consentirà alla disinformazione di prosperare senza controllo", scrive il celebre artista 'Rocket man' sul suo profilo ufficiale, scatendando commenti e retweet.

Anche Jim Carrey aveva annunciato la stessa cosa qualche giorno fa, ma il suo profilo appare ancora sulla piattaforma, solo non twitta dal 29 novembre, giorno in cui ha scritto che lasciava il social. Tra gli altri vip hollywoodiani in dissenso col nuovo corso del social con l'arrivo di Elon Musk, ci sono lo scrittore Stephen King, la cantante Toni Braxton e l'attrice Tea Leoni. (ANSA).