Ucraina: campagna Ue per donare laptop a scuole e ospedali

(ANSA) - BRUXELLES, 01 DIC - 'Laptops for Ukraine': prende il via la nuova iniziativa lanciata dalla Commissione europea e da DigitalEurope, l'associazione che rappresenta l'industria tech dell'Ue, insieme al ministero ucraino per il Digitale, per raccogliere e donare laptop, smartphone e tablet per sostenere scuole, ospedali e amministrazioni pubbliche nelle regioni ucraine più colpite dalla guerra. Lo ha annunciato una portavoce dell'esecutivo Ue nel corso del consueto briefing quotidiano con la stampa.

"Le autorità ucraine - spiega Bruxelles - hanno identificato i computer portatili come una delle necessità più urgenti del momento. Circa 70mila insegnanti hanno bisogno di laptop per continuare a insegnare e 5mila scuole nelle regioni colpite dalla guerra hanno bisogno di dispositivi digitali per garantire che 200mila alunni possano continuare a studiare. Servono poi molti più dispositivi in ;;altri settori e, in particolare, per infermieri, medici e pubblica amministrazione".

L'iniziativa è aperta a tutti e le donazioni possono avvenire tramite il meccanismo di protezione civile dell'Ue, la sede di DigitalEurope in Belgio, e altri punti di raccolta che saranno presto aperti in tutta l'Ue. (ANSA).