Musk lancia sondaggio tra utenti su video brevi Vine

Si iniziano forse a delineare le strategie di Elon Musk dopo l'acquisto di Twitter. Dopo l'indiscrezione sul possibile aumento del costo del servizio in abbonamento Blue che include anche il servizio di verifica, il nuovo proprietario del social network ha lanciato un sondaggio tra gli utenti. Ha chiesto se riportare sulla piattaforma Vine, un'app per creare brevi video lanciata nel 2013 e dismessa tre anni dopo. Il formato dei video brevi è reso ora popolare da TikTok e adottato da molti social. Al momento al sondaggio hanno risposto oltre due milione e mezzo di utenti e il 70% si è detto favorevole.

Nel 2012, Twitter ha acquisito Vine, che è diventato molto popolare tra le celebrità di Internet. Ma per un certo lasso di tempo, a causa delle controversie sul pagamento, alcuni creatori di contenuti hanno lasciato la piattaforma, il che ha portato alla sua caduta. Dopo che Twitter ha deciso di non investire più soldi nell'app, ed è stata chiusa.

In passato Musk ha condotto altri sondaggi sia per Twitter, per chiedere agli utenti se la piattaforma deve prevedere un tasto 'modifica', sia per la sua altra azienda Tesla e capire l'eventuale vendita di un gruppo di azioni.