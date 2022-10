TikTok, negli Usa sempre più usato per leggere le notizie

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - TikTok è sempre più consultato, non solo per i video, ma anche per leggere le notizie. Secondo un nuovo sondaggio del Pew Research Center, negli Stati Uniti più di un quarto degli adulti sotto i 30 anni usa regolarmente la piattaforma per le news. "Ciò è in contrasto con molti altri siti di social media, dove il consumo di notizie è diminuito o è rimasto pressoché invariato negli ultimi anni", spiega l'istituto di ricerca.

In soli due anni, la quota di adulti statunitensi che afferma di ricevere regolarmente notizie da TikTok è quasi triplicata, dal 3% nel 2020 al 10% nel 2022. Mentre più in generale, due terzi degli adolescenti americani riferiscono di utilizzare il social.

Riguardo specificatamente le notizie, dunque, circa un quarto degli americani 'under 30', esattamente il 26%, afferma di leggerle sulla piattaforma. Il 10% di questa propensione è rintracciabile nella fascia d'età tra i 30 e i 49 anni, il 4% in quella tra i 50 e i 64 anni e solo l'1% di quelli di età pari o superiore a 65 anni. Solo per fare un paragone con Facebook, nel 2020 il 54% degli adulti dichiarava di ricevere le news, ora quel numero è sceso al 44%. (ANSA).