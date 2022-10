"Twitter dovrebbe essere il più inclusivo possibile, servendo come un forum per dibattiti vivaci, anche se talvolta rancorosi, fra" persone con "punti di vista ampiamente divergenti". Lo twitta Elon Musk, che entro il 28 ottobre dovrebbe chiudere l'accordo per l'acquisizione di Twitter così da evitare lo scontro in tribunale. La corte del Delaware ha infatti posto la scadenza che, se non sarà rispettata, farà riaprire lo scontro legale.