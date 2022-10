Musk, pagheremo Twitter troppo ma ha potenziale sopra valore

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "E' chiaro che gli altri investitori e io stesso lo pagheremo evidentemente troppo caro in questo momento, ma il potenziale della piattaforma è largamente superiore al suo valore attuale": così Elon Musk su Twitter, sullo sfondo dei negoziati per un acquisto del social da 44 miliardi di dollari, rispondendo alle domande degli analisti finanziari durante la presentazione della trimestrale di Tesla.

Gli analisti gli hanno domandato anche se pensa di riunire le sue differenti società (Tesla, SpaceX, Neuralink) e Twitter sotto una sola insegna, come Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffett. "Non sono sicuro che ci siano delle sinergie, non sono un investitore: sono un ingegnere, uno specialista della produzione industriale e delle tecnologie", ha replicato.

"Non vedo chiaramente come si possano riunire sotto una sola entitè, in ogni caso non in questa fase", ha aggiunto. (ANSA).