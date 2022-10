Il social italiano Tatatu sbarca sulla borsa di Parigi

(ANSA) - ROMA - "Tra i 60 e gli 80 milioni di iscritti entro il 2026": con quest'obiettivo la società Tatatu, proprietaria dell'omonimo social network, sbarca sul mercato azionario di Parigi. L'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Paris è arrivata oggi, ma la campanella suonerà soltanto il 19 ottobre alle 9.30. "Abbiamo scelto Parigi perché è lo stock market europeo che dà maggiore visibilità rispetto agli investitori specializzati in tecnologia", commenta Andrea Iervolino, Ceo della società. Gli ultimi dati sono incoraggianti: il social è passato da 95 a 350 mila utenti da gennaio ad agosto di quest'anno. Tatatu è un social network tutto italiano, con un'idea innovativa: i suoi utenti guadagnano token dalle interazioni e dai contenuti streaming visualizzati.

Crediti che poi possono spendere per acquistare prodotti nell'ecommerce dedicato o per aggiudicarsi all'asta esperienze esclusive come una cena con Johnny Depp o un ruolo da comparsa in un film. Ma il social punta ad aprire nuove collaborazioni con negozi fisici dove spendere i token accumulati: in tre mercati di Londra già si può fare. Il token interno all'app si chiama Ttu coin e corrisponde a 25 centesimi di dollaro. Un like vale 1 coin, un commento 2, un follower 4. Allora Iervolino lancia la provocazione. "Se tu chatti insieme a un tuo amico e guadagni, perché dovresti chattare altrove?". Quotarsi in borsa, per il Ceo, è un passaggio fondamentale per raggiungere gli obiettivi: a fine anno si punta già al milione e mezzo di utenti. "Entrando nel mercato azionario, otteniamo una grande visibilità a livello corporate, utile per poter finanziare la nostra crescita". La campanella di Parigi sta per suonare: le azioni in vendita al prezzo consigliato di 2 euro sono più di 800 mila, per un valore totale di circa 1,6 miliardi di euro.

(ANSA).