Meta: Wsj, 'Horizon Worlds non decolla, sotto i target'

(ANSA) - WASHINGTON, 15 OTT - Horizon, la piattaforma di metaverso di Meta, non decolla come le attese. Alcuni documenti interni alla società di Mark Zuckerberg, riportati dal Wall Street Journal, indicano infatti che la transizione non procede come sperato fra problemi tecnici e utenti disinteressati.

Meta aveva inizialmente fissato l'obiettivo di 500.000 utenti attivi per Horizon Worlds entro la fine dell'anno, ma di recente il target è stato ridotto a 280.000. Al momento, riporta il Wall Street Journal, gli utenti sono circa 200.000 al mese.

Molti dei visitatori non ritornano generalmente sulla app dopo il primo mese e il pubblico è in calo dallo scorso aprile.

Un portavoce di Meta spiega al Wall Street Journal che il metaverso è sempre stato inteso da Meta come un progetto su più anni e che la società continua a ritenere che sia il futuro.

