Torna Internet Festival, da 'tecnomagia' al Metaverso

E' dedicato al tema dell'imperfezione l'Internet Festival 2022, edizione numero 12 della kermesse, in programma dal 6 al 9 ottobre a Pisa, la prima città italiana a collegarsi alla 'rete delle reti', nel 1986. Il festival, presentato oggi a Firenze nella sede della Regione Toscana, offrirà quattro giorni di panel, workshop, incontri con decine di relatori di fama internazionale, tra esperti di tecnologia e web, sociologi, artisti, autori di libri, rappresentanti del mondo delle imprese e delle istituzioni.

Decine gli appuntamenti in diverse sedi della città, aperti al pubblico (prenotazione consigliata su www.internetfestival.it), con una coda di appuntamenti online fino a dicembre: fra i temi e le novità oggetto del festival, tecnomagia, vino digitale da abbinare alla musica, agricoltura di precisione con il cloud, alveari in sharing, computer quantistici, spettacoli nel Metaverso, interviste impossibili a scienziati scomparsi centinaia di anni fa, parastinchi intelligenti in grado di raccogliere dati fondamentali per migliorare le performance dei calciatori.

"E' il profilo e il volto tecnologico di una Toscana che non solo si rende conto di quanto siano importanti oggi i social, ma si rende conto di quanto siano importanti i messaggi di comunicazione e di integrazione nella vita delle nostre comunità", ha affermato il presidente della Regione, Eugenio Giani: "Internet Festival è tutto questo, la rivoluzione che i social e Internet hanno determinato nella vita quotidiana di ciascuno di noi e, se vogliamo, anche l'espressione di un malcelato orgoglio per il fatto che siamo stati i primi in Toscana a raccogliere quello il messaggio di trasformazione della società che Internet avrebbe determinato".