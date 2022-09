Innovazione e ambiente, Tim Cook incontra studenti a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 SET - E' in corso al Polo Tecnologico dell'Università Federico II di Napoli l'incontro tra Tim Cook, ad di Apple, e gli studenti del Polo, con un'ampia presenza dei frequentatori della Apple Academy e una selezione degli studenti delle altre scuole di specializzazione tecnologica ormai in piena attività da anni a San Giovanni a Teduccio, quartiere periferico di Napoli.

Cook, nel dibattito moderato dal rettore della Federico II Matteo Lorito, risponde alle domande dei giovani, partendo dall'onore "per la laurea honoris causa ricevuta questa mattina", ha detto, e sottolineando a loro l'importanza degli obiettivi da seguire sullo sviluppo tecnologico nei team di specializzati su cui è basato il lavoro della Apple ma anche sulla ricerca sempre maggiore sul risparmio di inquinamento e sull'eliminazione di materiali inquinanti come le plastiche da imballaggio.

Cook prima dell'incontro con circa 400 studenti nell'auditorium, è stato ricevuto al Polo di Napoli dal sindaco Gaetano Manfredi. Presente anche il presidente del Napoli calcio e della Filmauro Aurelio De Laurentiis, che ha avuto un breve colloquio con Cook sulle tecnologie, in particolare nel campo del cinema. (ANSA).