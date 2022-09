Messenger, arrivano chat per discutere di argomenti comuni

Arriva su Messenger una nuova funzionalità che permette agli utenti di avviare discussioni in tempo reale su argomenti comuni. Si chiama Community Chat e sarà disponibile nelle prossime settimane, per ora solo per alcuni utenti. "La maggior parte delle persone utilizza i feed per scoprire contenuti e utilizza i messaggi per connessioni più profonde - scrive Mark Zuckerberg su Facebook nell'annunciare la funzione - Stiamo creando chat della community, un nuovo modo per entrare in contatto con le persone che condividono i tuoi interessi. Più di 1 miliardo di persone usano Messenger per comunicare con gli amici e presto sarai in grado di avviare le chat della community da Messenger e dai gruppi di Facebook". Le chat, avviate da Messenger e Facebook Gruppi, potranno essere organizzate in categorie, includendo canali audio e video per discussioni in tempo reale. Gli amministrazioni possono avviare chat su un argomento specifico o per annunciare un evento. A differenza dei Gruppi di Facebook, riservati ad amici e parenti, le Community Chat hanno un pubblico più ampio.