Instagram, test per la funzione di ricondivisione dei post

(ANSA) - MILANO - Instagram si sta preparando per offrire agli iscritti la possibilità di ripubblicare i post e i reels, i video di pochi secondi, di altri utenti. Dopo un'indiscrezione giunta dall'esperto di social media, Matt Navarra, la stessa azienda ha confermato il test della funzione.

"Stiamo esplorando la possibilità di ricondividere i post nel feed, in modo simile a come puoi farlo nelle storie, in modo che le persone possano condividere ciò i creatori originali fanno con il loro lavoro", ha detto un portavoce della società. Ad oggi, si possono ricondividere i post degli altri ma solo nelle storie, che scompaiono poi dopo 24 ore. La nuova funzionalità era già stata individuata lo scorso maggio dal ricercatore di app Alessandro Paluzzi. Secondo i suoi screenshot, Instagram aveva pensato di aggiungere l'opzione di repost nel menu di condivisione. Gli screenshot mostrano che, come su Facebook, un post potrà essere ricondiviso aggiungendo i cima un proprio testo. Sebbene l'introduzione del repost possa essere un'aggiunta gradita per alcuni utenti di Instagram, altri hanno già espresso il loro dissenso per come il social network sta diventando simile a TikTok. Le critiche hanno costretto la società parte di Meta a tornare indietro dal test di una funzionalità che avrebbe cambiato il design della pagina principale, con la bacheca degli utenti da scorrere a schermo intero, proprio come accade su TikTok. (ANSA).