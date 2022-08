Cresce BeReal, social autenticità allarga cerchia amici

(ANSA) - ROMA - BeReal, il social che sfida Facebook e Tik Tok, sta attualmente lavorando su una funzione che consente agli utenti di scoprire e visualizzare i post di "amici degli amici". Lo scrive il sito Peta Pixel che riporta l'indiscrezione dello sviluppatore Alessandro Paluzzi. La funzionalità attualmente inedita sarebbe un salto in avanti per l'app nata a fine 2019 e rimasta in sordina fino a poche settimane fa quando ha raggiunto 10 milioni di utenti giornalieri attivi. L'app è nata in Francia con lo slogan "Your Friends for Real", non ha nè like ne' filtri ma propone - come ha spiegato il suo fondatore Alexis Barreyat - "quello che gli amici fanno in piena autenticità". E' disponibile anche in Italia.

Non è la prima volta che nascono app alternative soprattutto alla galassia Zuckerberg, in passato ci sono state Diaspora e Ello finite poi nel dimenticatoio; oppure che ci siano fiammate tecnologiche come Clubhouse, anche questa non ha sfondato, piuttosto ha fatto crescere il mercato dei contenuti vocali e dei podcast. Nel frattempo altri social più rodati come Instagram e Snapchat stanno iniziando a copiare alcune funzionalità di BeReal, un segno di popolarità. Mentre la piattaforma vuole marcare la differenza, tanto che nella descrizione presente sull'App Store afferma che la sua app "non ti renderà famoso" e "se vuoi essere un influencer, puoi rimanere su TikTok e Instagram".

"BeReal potrà al massimo rimanere un'app di nicchia, ma non potrà insidiare Instagram semplicemente perché la maggioranze delle persone vuole sognare, mostrare il meglio della propria vita, non i momenti insignificanti che accomunano tutti", è il parere di Vincenzo Cosenza, esperto di social media. (ANSA).