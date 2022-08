Per il social di Trump problemi finanziari e pochi follower

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Altri grattacapi per Donald Trump. Ci sono crescenti segnali che la sua piattaforma social, Truth, sia in difficoltà finanziarie, appena sei mesi dopo il lancio. Fox Business ha riportato che la piattaforma ha bloccato pagamenti alla società che la ospita, RightForge, e deve 1,6 milioni di dollari. Nel frattempo la fusione tra il 'Trump Media and Technology Group' e la Digital World Acquisition Corp (Dwac) - una compagnia creata ad hoc solo per la quotazione in Borsa - non è ancora avvenuta, 10 mesi dopo la data prevista.

L'operazione mira a iniettare fondi freschi per la piattaforma di Trump. Ma Dwac ha pubblicato in queste ore una richiesta per un'assemblea speciale degli azionisti per il 6 settembre per approvare il rinvio di un anno della fusione, sino all'8 settembre del 2023. Senza un voto favorevole per una estensione dell'operazione, la compagnia ha detto che sarà costretta a dissolversi. Secondo gli ultimi dati finanziari, Dwca ha solo 3.000 dollari in cassa. Deludente anche la platea di Truth, dove Trump ha solamente 3,9 milioni di follower, contro i 79 milioni che aveva su Twitter prima di essere bandito per aver istigato i suoi fan ad attaccare il Capitol. Dopo sei mesi di vita, inoltre, Truth è al 30/mo posto nella classifica Apple delle app social scaricate sugli iPhone. (ANSA).