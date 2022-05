Twitter allarga funzione Circle, tweet solo ad amici stretti

In attesa di conoscere le sue sorti dopo l'offerta di Elon Musk, Twitter continua il suo cammino. Stando al sito Android Police sta espandendo la funzione Circle che ha iniziato a testare all'inizio del mese. La funzione funziona in modo molto simile a Close Friends di Instagram, in pratica consente agli utenti di inviare tweet a un gruppo specifico di persone, massimo 150 che seguano un utente o meno, anziché a tutto Twitter.

"Stiamo ancora testando Twitter Circle con un gruppo di persone su iOS, Android e Web a livello globale. La funzionalità non è stata ancora estesa a tutti poiché continuiamo a raccogliere feedback", ha spiegato il portavoce della società Joseph Nunez al sito The Verge.

Per verificare se si ha accesso a Twitter Circle, va aggiornata l'app o bisogna andare sulla piattaforma attraverso un browser web. Quando si inizia a comporre un tweet, si vedrà un menu a discesa in alto con la scritta Tutti. Da qui, si può scegliere la funzione Circle per limitare il tweet ad un pubblico selezionato, oppure si può cliccare Modifica per aggiungere o rimuovere persone dalla cerchia. Twitter non avviserà gli utenti se li si aggiunge o rimuove.