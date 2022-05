Killnet 'elogia' Csirt Italia, 'eccellenti specialisti'

(ANSA) - ROMA - Dopo le minacce, gli elogi. In una serie di messaggi postati sulle chat di Telegram nelle ultime ore, il gruppo di hacker filorussi Killnet concentra la sua attenzione su Csirt Italia, il team di risposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che domenica scorsa aveva diramato un alert rivolto ad amministrazioni pubbliche ed aziende invitando ad alzare i livelli di protezione informatica in seguito alla minaccia di un "colpo irreparabile" all'Italia rivolta ieri dal collettivo filorusso.

Il primo messaggio è una 'gif' che rappresenta un omino impiccato con sullo sfondo il logo del Csirt Italia. Ne sono seguiti altri, col solito tono ironico: "CSIRT Italiano, sono eccellenti gli specialisti che lavorano in questa organizzazione. Ho effettuato migliaia di attacchi a tali organizzazioni, anche cyberpol non dispone di un tale sistema per filtrare milioni di richieste. Al momento vedo che questi ragazzi sono dei bravi professionisti! Falso governo italiano, ti consiglio di aumentare lo stipendio di diverse migliaia di dollari a questa squadra. CSIRT Accettate i miei rispetti, signori!". Ed ancora: "Ho solo elogiato il sito csirt.gov.it e il loro team. Le restanti migliaia di siti italiani che non funzionano, è un peccato. Non pubblicheremo questo elenco perché le persone devono vedere tutto da sole. Spero che il sistema di monitoraggio italiano lo faccia per noi". Nella giornata di ieri non si sono registrati blocchi di siti come era avvenuto nelle settimane precedenti. (ANSA).