Via due manager, Twitter congela assunzioni e taglia costi

Rivoluzione ai vertici di Twitter. In attesa della chiusura dell'acquisizione da parte di Elon Musk, la società che cinguetta perde due manager, congela le assunzioni e avvia misure di taglio dei costi per rafforzarsi e riposizionarsi. Due manager chiave - il responsabile dei prodotti al consumo Kayvon Beykpour e quello dei ricavi Bruce Falck - lasciano. L'incarico di Beykpour - lasciare "non è stata una mia decisione, mi è stato chiesto", spiega - sarà assunto dal suo numero due Jay Sullivan che ha una "visione e capacità in grado di ispirare e portare in Twitter i cambi necessari ora e nel futuro", precisa Agrawal in una comunicazione interna nella quale annuncia il congelamento delle assunzioni e altre misure di taglio dei costi. Proprio per Agrawal comunque i prossimi mesi non saranno facili. Il primo test è quello dell'assembela degli azionisti, nel quale molti potrebbero votare contro il suo compenso da 30,4 milioni di dollari. C'è poi l'incognita Musk, che in passato ha criticato i vertici di Twitter. Agrawal sembra infatti avviato a lasciare la società una volta che Musk sarà al comando.