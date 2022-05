Clima: Google, 7 milioni euro per città sostenibili,anche a Roma

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Google.org - il ramo di beneficenza dell'azienda di Mountain View - contribuisce con 7 milioni di euro allo sviluppo sostenibile di diverse città europee, inclusa la città di Roma, con Iclei (Association Local Government for Sustainability) un programma di sovvenzioni per la sostenibilità portato avanti dai governi locali. I partecipanti possono ricevere fino a 1 milione di euro ciascuno per implementare azioni guidate dai dati per aiutare le città a ridurre le emissioni e costruire la resilienza al cambiamento climatico.

Oltre a Roma - spiega una nota di Google - sono coinvolte Barcellona, Berlino, Glasgow, Helsinki, Malmo, Rotterdam e Stoccolma e altre città saranno selezionate nelle prossime settimane. "Il fondo - si legge - accoglie con favore le proposte che contribuiscono alla giusta transizione delle città e agli obiettivi climatici. Le città giocano un ruolo cruciale nell'affrontare la crisi climatica e per questo ci teniamo a spargere la voce e fare domanda con proposte italiane La scadenza del bando è il 24 luglio 2022". (ANSA).