Twitter: Musk, miei piani allineati con regole Ue per social

I piani di Elon Musk per Twitter sono allineati con le regole europee che richiederanno ai social media di fare di più sui contenuti illegali. Lo ha detto lo stesso Musk in un video pubblicato sull'account Twitter del commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton.

Breton ha incontrato Musk nel corso di una visita a Austin, in Texas. Il commissario europeo per il Mercato interno ha spiegato che l'imprenditore "dovrà giocare secondo le regole europee", stabilite Digital Services Act, il pacchetto legislativo appena approvato, anche per quanto riguarda la libertà di espressione.