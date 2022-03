Kiev scommette su Nft per finanziare le forze armate

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - L'Ucraina scommette sugli Nft per finanziare la guerra contro la Russia capitalizzando sull'ondata di donazioni in criptovalute arrivate a Kiev per sostenerla contro l'aggressione russa. Il vice premier ucraino Mykhailo Fedorov ha annunciato su Twitter che le autorità intendono emettere una collezione di non-fungible token assicurando che rivelerà i dettagli a breve. Gli Nft sono l'ultima cripto misura in ordine temporale spinta dall'Ucraina dopo le richieste di donazioni in criptovalute, che hanno portato nelle casse di Kiev 42,9 milioni di dollari. (ANSA).