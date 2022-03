Ucraina:Google Maps rimuove posizioni,possibili target bombe

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Google Maps ha iniziato a rimuovere le posizioni inviate dagli utenti all'interno dei confini di Russia, Ucraina e Bielorussia. La società, ha spiegato un portavoce al sito a BuzzFeed News, sta rimuovendo anche nuovi contenuti come foto e informazioni commerciali "per cautela". La misura arriva in risposta alle lamentele sui social di utenti che accusavano Google Maps di ospitare contenuti e posizioni presumibilmente utilizzati per attacchi aerei su città come Kiev e Kharkiv.

"Per cautela, stiamo rimuovendo i contributi degli utenti come foto, video, recensioni e informazioni commerciali e tutti i luoghi inviati dagli utenti da Google Maps in Ucraina, Russia e Bielorussia dall'inizio dell'invasione e stiamo temporaneamente bloccando la pubblicazione di nuove modifiche ", ha detto il portavoce di Google dopo aver esaminato le segnalazioni. (ANSA).