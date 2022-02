Instagram, arrivano i 'mi piace' nelle Storie

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Aggiornamento per Instagram: presto arriveranno i 'mi piace' per le Storie. Non andranno a riempire la casella dei messaggi privati, nè avranno un contatore pubblico ma saranno comunque visibili all'utente che ha caricato la Storia, tramite la schermata che mostra tutti i profili che l'hanno visualizzata. Per lasciare un like privato, basterà cliccare sul pulsante a forma di cuore che sarà presente accanto alla barra di composizione del messaggio. Questa funzionalità arriverà sull'applicazione nelle prossime settimane. Ad annunciarla l'amministratore delegato della piattaforma, Adam Mosseri, tramite il proprio account ufficiale Twitter.

Secondo indiscrezioni dei giorni scorsi, inoltre, Instagram starebbe pensando anche all'aumento dei Reels, i video brevi che potrebbero durare 90 secondi. Un'altra mossa per eguagliare il diretto rivale TikTok. (ANSA).