Ragazzi e online, progetto TikTok e Fondazione Carolina

Un progetto per supportare educatori e famiglie ad accompagnare gli adolescenti nel loro percorso online in modo sicuro e consapevole. Si chiama "Genitori in Blue Jeans" ed è pensato dalla Fondazione Carolina e TikTok, reso noto nei giorni del Safer Internet Day. Comprende una serie di incontri in nove città italiane, a partire da venezia il 14 febbraio, e la speciale guida scaricabile dal sito della Onlus dedicata a Carolina Picchio, prima vittima riconosciuta di cyberbullismo.

"Il benessere dei nostri figli passa necessariamente dalla qualità della loro esperienza digitale che - spiega il segretario generale della Onlus, Ivano Zoppi - dipende non solo dalle loro scelte, ma soprattutto dai genitori e da tutti gli adulti con un ruolo educativo, in termini di ascolto, esempio e presenza". "Le nostre statistiche - continua - attestano 3 ragazzi su 4 coinvolti, direttamente o meno, in episodi legati all'utilizzo scorretto o inconsapevole del Web". Un trend che negli ultimi due anni condizionati dalla pandemia, conferma quanto il rapporto dei minori con le nuove tecnologie sia molto più che sbilanciato.

"La sicurezza della community di TikTok, in particolare quella degli utenti più giovani è la nostra priorità assoluta - commenta Giacomo Lev Mannheimer, Head of Government Affairs and Public Policy Sud Europa di TikTok - Il coinvolgimento di genitori e educatori è fondamentale per raggiungere questo obiettivo e per questo siamo orgogliosi di poterli supportare lavorando al fianco di Fondazione Carolina".

Oltre a Venezia, le città interessante dagli incontri saranno Milano, Roma, Palermo, Perugia, Lecce, Cagliari, Genova, Novara.

