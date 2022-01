Facebook: Vestager, Ue verso esame accurato su metaverso

(ANSA) - BRUXELLES, 19 GEN - Per le future operazioni del metaverso, l'evoluzione su cui Facebook è al lavoro e che rappresenta il trend principale del mondo digitale, si prospetta un accurato esame da parte dell'Antitrust europeo. E' quanto indica la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, in un'intervista alla testata online POLITICO Europe.

Il metaverso rappresenta una nuova sfida per le autorità di regolamentazione, con "nuovi mercati e una gamma di attività diverse" in cui " qualcuno potrebbe avere una posizione dominante", evidenzia Vestager, sottolineando che nel digitale "stanno accadendo cose" che l'Ue Bruxelles "essere in grado di seguire".

Secondo la responsabile della Concorrenza Ue, questo è il momento di approfondire l'analisi dei mercati che emergeranno attraverso le iterazioni del metaverso e dei potenziali abusi di potere che potrebbero derivarne. "Dovremmo iniziare a pensarci ora", avverte la danese, aggiungendo che il probabile aumento dell'uso dei cosiddetti token non fungibili (Ntf) all'interno del metaverso potrebbe essere un'area da seguire da vicino.

A fare da apripista è il settore dei videogame online. "Nel mondo dei videogiochi, ci sono già persone che pagano centinaia di migliaia di dollari per 'skin' e alcuni oggetti che possono essere scambiati" e "ci sono commercianti umani che si frappongono tra il venditore e l'acquirente", spiega ancora Vestager, precisando che "succede tutto online, ma stanno emergendo nuovi mercati che non sono solo nel campo dei videogame". Per questo, l'Ue sta cercando di "capire come porre le domande giuste" per le sue future indagini. (ANSA).