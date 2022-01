Apple: a Tim Cook quasi 100 milioni di compenso nel 2021

(ANSA) - NEW YORK, 07 GEN - L'amministratore delegato di Apple ha ricevuto un compenso di quasi 100 milioni di dollari, per l'esattezza 98,7 milioni, nel 2021, durante il quale ha celebrato i 10 anni alla guida di Cupertino e ha spinto Apple a profitti record durante la pandemia. Lo riporta il Wall Street Journal. Il salario di base di Tim Cook è rimasto invariato a 3 milioni di dollari e la maggior parte del compenso è legato ad azioni vincolate per un valore di 82,3 milioni. (ANSA).