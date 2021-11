Cisco, nuova Internet e sostenibilità i trend 2022

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Una nuova Internet, evoluzione del cloud, cybersecurity, futuro del lavoro e sostenibilità. Sono questi i trend tecnologici per il 2022 annunciati dai vertici di Cisco Italia in occasione dell'incontro presso il Cisco CyberSecurity Innovation Center, situato nel museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Ad aprire i lavori il nuovo amministratore delegato, Gianmatteo Manghi, che ha preso parte all'incontro collegandosi da Roma attraverso il proprio ologramma a figura intera.

"I primi nove mesi del mio mandato sono stati focalizzati su tre punti: persone e comunità, trasformazione cloud e software, transizione verde e blu", ha spiegato l'a.d., precisando che "il primo punto implica mettere sempre al centro l'essere umano: quindi non solo lavoro flessibile, ma l'ufficio come luogo di aggregazione. Per questo abbiamo aperto spazi Cisco anche in centri di innovazione come Talent Garden a Milano, all'Università Federico II a Napoli e prestissimo anche a Firenze". In tema di trasformazione cloud e software, "ci confermiamo a livello mondiale una delle aziende top al mondo con ricavi di 15 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2021, mentre in Italia abbiamo siglato una importante partnership con Noovle, la cloud company del gruppo Tim, per lo sviluppo delle attività cloud per imprese e pubblica amministrazione. Riguardo infine alla transizione ecologica - ha detto l'a.d. di Cisco Italia -, Cisco ha già annunciato di voler azzerare le emissioni nette totali entro il 2040, dieci anni prima rispetto al termine stabilito dagli esperti del settore, e ciò per evitare che il pianeta subisca effetti disastrosi a causa del cambiamento climatico". (ANSA).