Instagram, link nelle Storie disponibile per tutti

Ultima novità in casa Instagram: l’adesivo con link sulle Stories è ora disponibile per tutti indipendentemente dal numero di follower.

"Sappiamo quanto sia fondamentale per la nostra community poter condividere ciò che sta più a cuore, e questa nuova funzionalità potrà essere usata dai creator proprio per far sentire la propria voce a supporto di temi importanti come uguaglianza e giustizia sociale. Per le aziende potrà essere un modo per condividere nuove offerte con i clienti o, ancora, per gli artisti potrà rappresentare un modo per far conoscere le proprie opere - spiega la società - Quando abbiamo introdotto per la prima volta la condivisione dei Link nelle Storie, la funzione era disponibile solo per alcuni account selezionati. Abbiamo notato che questa funzione poteva, però, essere utile per account di tutte le dimensioni e tipologia, e abbiamo quindi deciso di espandere l'accesso all'adesivo dei Link nelle Storie a tutti".

Ecco come aggiungere un Link alle Storie: Scatta, registra, o carica il contenuto nella tua Storia. Seleziona lo strumento adesivi nella parte superiore dello schermo. Tocca lo sticker “Link” per aggiungere il link desiderato e poi tocca “Fatto”. Posiziona l’adesivo nella tua storia - così come per gli altri adesivi - e toccaci sopra per vedere le opzioni di colore.