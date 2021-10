Facebook: comitato controllo esamina esenzione vip da regole

Il consiglio di supervisione di Facebook ha avviato un esame interno sul sistema che esonererebbe gli 'amici' di alto profilo dalle regole della piattaforma. E si impegna a mettere a punto raccomandazioni per cambiare e correggere il sistema vigente. Secondo il consiglio di supervisione di Facebook, il social media non ha riportato, o lo ha fatto in modo incompleto, informazioni sul trattamento dei contenuti degli utenti vip, per i quali sono state usate regole diverse rispetto a quelle vigenti per tutti gli altri utenti.