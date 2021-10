Tim Cook ricorda Steve Jobs a 10 anni morte, 'oggi e sempre'

Tim Cook ricorda Steve Jobs a dieci anni dalla morte. Posta su Twitter un collage di video e foto del carismatico co-fondatore della Apple insieme ad una delle sue frasi celebri: "Le persone che hanno passione possono cambiare il mondo in meglio".

"Difficile credere siano passati già dieci anni. Ti celebriamo oggi e sempre", scrive l'attuale Ceo della società di Cupertino.

Scomparso il 5 ottobre 2011 a 56 anni per un tumore al pancreas, il co-fondatore della Mela è diventato un simbolo di innovazione e creatività e il suo mito resta vivo. In molti sostengono che la sua visione e il suo lascito permettono ancora oggi al colosso californiano di essere un punto di riferimento in diversi settori, dagli smartphone ai computer.