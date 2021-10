Facebook:Nyt,durante 'down' fuori uso anche badge dipendenti

Ci sarebbe non solo un problema tecnico, ma anche un problema organizzativo alle base del collasso dell'infrastruttura di Facebook che ha portato al 'down' del social e delle sue app per sei ora circa. Secondo il New York Times, ma anche altri media americani, gli addetti alla sicurezza di Facebook hanno avuto un rallentamento nella valutazione dell'incidente perché i loro badge digitali aziendali hanno smesso di funzionare, impedendo fisicamente di accedere ai server di Facebook per riparare il guasto.

L'interruzione ha avuto un impatto anche su molti degli strumenti e sistemi interni che i dipendenti Facebook usano nel loro lavoro quotidiano, come le email e il software per il lavoro da remoto Workplace "complicando i nostri tentativi di diagnosticare e risolvere rapidamente il problema", ha spiegato in un post il vice presidente di Facebook per le infrastrutture, Santosh Janardhan.