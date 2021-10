Facebook: è Frances Haugen, talpa inchiesta Wsj

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Ho visto ripetutamente conflitti di interesse fra quello che era buono per il pubblico e quello per che era buono per Facebook e Facebook ogni volta ha scelto quello che era meglio per lei" e per i suoi profitti. Lo afferma Frances Haugen, una ex dipendente del social media, spiegando perché ha deciso di diventare una 'talpa' e denunciare la società. Haughen è colei che ha fornito al Wall Street Journal i documenti interni che hanno mostrato uno spaccato finora segreto di Facebook.

Facebook ha messo i "profitti al di sopra della sicurezza" del pubblico, denuncia Haugen, che ha fatto sprofondare la società nella sua crisi più profonda dai tempi di Cambridge Analytics. In un'intervista a '60 Minutes' racconta di aver presentato almeno denunce alla Sec, la Consob americana, nelle quali accusava il social di aver nascosto le sue ricerche e i suoi studi agli investitori e al pubblico. La 37enne afferma di aver lavorato in diversi social ma a Facebook ha trovato al situazione peggiore. "A un certo punto nel 2021 ho realizzato che dovevo agire in modo sistematico e dovevo avere abbastanza documenti in modo che nessuno potesse mettere in dubbio che era reale" la descrizione della società, racconta. Haughes ha poi passato molti documenti al Wall Street Journal. (ANSA).