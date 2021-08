TikTok imita Instagram, testa 'Stories'

TikTok, la popolare app di video brevi, sta sperimentando una nuova funzione simile alle Storie di Snapchat e Instagram. La novità è stata confermata da un portavoce dell'azienda al sito The Verge. Chiamata semplicemente 'TikTok Stories', la funzione è molto simile alle storie che hanno fatto la fortuna dei social network concorrenti.

Si tratta di contenuti da mostrare in una barra laterale a scorrimento, resi disponibili solo per 24 ore dalla loro prima pubblicazione. E proprio come su Instagram e Snapchat, gli iscritti possono commentare le storie e lasciare 'reazioni' alle stesse, sotto forma di icone. TikTok descrive la funzione come "un nuovo modo di interagire con i fan". A tal proposito, basterà toccare il pulsante "crea", aggiunto alla barra dell'app, per caricare e registrare nuovi video, da integrare con eventuali didascalie, musica e testo. Fedele alla natura incentrata sui filmati di TikTok, pare che non si potranno utilizzare foto statiche come base delle storie ma solo video.

La società non ha fornito alcun dettaglio su quanto ampiamente sta testando TikTok Stories, né quando avverrà un rilascio completo. Tuttavia, vari utenti su Twitter affermano già di avere accesso al servizio. Oltre a Instagram e Snapchat, tutti i principali social hanno introdotto la loro idea delle storie, da Facebook a Linkedin, passando per Pinterest e YouTube. Qualche giorno fa, Twitter ha ufficialmente comunicato la chiusura di fleets, la sua versione di contenuti volatili.