(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Alexa diventa sommelier per consigliare il Vino Perfetto in ogni occasione tra le migliori bottiglie delle cantine italiane Marchesi Frescobaldi, Marchesi Antinori e Terra Moretti. Con la Skill 'Vino Perfetto', Amazon guida gli utenti dell'assistente vocale in Italia nella scelta della miglior bottiglia da acquistare, in base all'occasione e all'abbinamento gastronomico.

Per farsi consigliare da Alexa basterà dire "Alexa, apri Vino Perfetto", per poi lasciarsi guidare attraverso l'universo enologico filtrando le opzioni in base alle proprie preferenze, come un'occasione speciale, una serata romantica, un aperitivo con gli amici, una cena di lavoro, o l'Italia agli Europei, ma anche in base al prezzo e all'abbinamento gastronomico, fino a trovare il vino ideale. Alexa, quindi, condividerà tutte le informazioni sul vino scelto direttamente sullo schermo del dispositivo Echo Show, sull'app Alexa e via email. Inoltre, quando gli utenti avranno familiarizzato con la nuova funzione di Alexa, scoprendone tutte le potenzialità, potranno porre domande più dirette e complesse. Basterà chiedere, ad esempio, "Alexa, consigliami un vino per una cena romantica con un prezzo massimo di venti euro" oppure "Alexa, suggeriscimi un vino per un aperitivo con amici", in modo da velocizzare e ottimizzare la ricerca.

I clienti Amazon.it possono scegliere tra migliaia di etichette di vini italiani e stranieri per tutte le fasce di prezzo, e se Prime beneficiano della spedizione veloce e gratuita anche per una singola bottiglia, senza nessun limite di spesa da raggiungere. I clienti non iscritti a Prime, possono ricevere la spedizione gratuita con un ordine minimo di 29 euro.

(ANSA).