Pinterest, no pubblicità su perdita peso contro body shaming

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Pinterest, un social molto popolare negli Usa ma seguito anche in Italia, contro il 'body shaming' bandirà tutte le pubblicità che parlano di perdita di peso, con riferimenti all'indice di massa corporea o che "idealizzano o denigrano" alcuni tipi di corpo. Lo ha annunciato lo stesso social, che afferma di essere la prima piattaforma online a prendere una decisione del genere.

"Per tutto il paese le persone di tutte le età stanno affrontando le difficoltà relative all'immagine del proprio corpo e i problemi mentali, particolarmente in questo momento in cui si emerge dalla pandemia e si inizia la stagione estiva - scrive il social in un post -. Stiamo dando la possibilità ai 'Pinners' di pianificare un'estate senza pubblicità sulla perdita di peso, così che si possano concentrare su ciò che conta di più".

La decisione da parte del social, che conta 478 milioni di utenti nel mondo, segue quella di proibire le pubblicità di pillole dimagranti e procedure per il dimagrimento come la liposuzione. La scelta ha ricevuto il plauso della National Eating Disorders Association, una no profit impegnata nella lotta ai disordini alimentari. (ANSA).