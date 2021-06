Instagram, test per pubblicare anche da computer

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Instagram fa dei test per postare anche dal computer. L'uso della piattaforma è più diffuso su 'mobile', ma l'introduzione di questa possibilità era attesa da tempo da tutta quella fetta di utenti - ormai sono tanti - che lavorano coi social network, come i i social media manager. I test sono stati confermati dalla società al sito Engadget: "Sappiamo che molte persone fanno accesso ad Instagram tramite il proprio computer. Per migliorare questa esperienza, stiamo testando la facoltà di creare un post del Feed tramite il browser del desktop".

A maggio erano emerse le prime immagini di strumenti di creazione di post di Instagram sul web. E dalle immagini si notava la possibilità di trascinare e rilasciare per il caricamento sul social network foto e video da un computer, con la possibilità di applicare filtri, ritagliare il contenuto e comporre il testo di accompagnamento per la pubblicazione nei feed. (ANSA).