Covid: Facebook non censurerà ipotesi creazione laboratorio

Facebook non censurerà più i post che parlano delle teorie sulla creazione in laboratorio del Covid-19, prima messi al bando. La decisione è stata presa subito dopo l'annuncio del presidente Usa, Joe Biden, del lancio di una investigazione sull'origine del Sars-Cov2 che dovrà dare risposte chiare entro soli 90 giorni. "Alla luce delle indagini in corso sul Covid-19 - ha detto un portavoce di Facebook alla Cnn - e dopo aver consultato esperti di salute pubblica, abbiamo stabilito di non rimuovere più i messaggi che sostengono l'origine umana del virus". I responsabili del social hanno però spiegato che "continueranno a lavorare con esperti sanitari per tenere il passo con l'evoluzione della situazione e aggiornare le politiche al riguardo, alla luce dell'emergere di nuovi fatti".