Colao, servizio civile digitale per colmare gap competenze

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Il tassello essenziale di qualsiasi transizione, soprattutto quella digitale, sono le persone.

Grazie al Servizio Civile Digitale tanti giovani potranno aiutare le fasce più bisognose della popolazione ad acquisire le ormai imprescindibili competenze necessarie per esercitare una piena cittadinanza digitale". Lo ha detto il ninistro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao.

"L'obiettivo dell'Italia è colmare il divario di competenze con almeno il 70% di popolazione digitalmente abile entro il 2026 - ha aggiunto - Non possiamo trascurare il capitale umano, abbiamo il dovere di rafforzare e incoraggiare le competenze perché grazie al digitale possiamo costruire una società più moderna e inclusiva". (ANSA).