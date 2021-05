Federdoc, rinnovato accordo tutela vini con eBay

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Siamo particolarmente lieti di contribuire attivamente all'attività di protezione dei vini a denominazione per contrastare la contraffazione dei prodotti italiani". A dichiararlo è Riccardo Ricci Curbastro, presidente Federdoc a conclusione dell'incontro per la firma del nuovo accordo biennale con il Gruppo eBay, alla presenza del ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e finalizzato alla tutela delle denominazioni geografiche vitivinicole sulla piattaforma e-commerce. "Una attività di controllo - aggiunge Ricci Curbastro - che dal 2014 porta avanti con decisione con la fondamentale vigilanza dei Consorzi azioni di tutela del lavoro del nostro comparto produttivo dei vini a D.O. (denominazione di origine= ma anche e soprattutto a garanzia del consumatore italiano e internazionale che acquista anche online. Una efficace forma di protezione verso la indiscussa qualità e originalità del nostro patrimonio vinicolo che certamente contribuisce ad accrescerne il valore e l'unicità". (ANSA).