TikTok aderisce alla Technology Coalition, protegge i minori

TikTok aderisce alla Technology Coalition, un'organizzazione che lavora per proteggere i minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali online. Lo comunica la società in una nota. "La sicurezza della community è sempre la nostra massima priorità, soprattutto dei nostri utenti più giovani. L'adesione ha un duplice significato: rispecchiare la nostra politica di tolleranza zero contro questi fenomeni e sottolineare l'esigenza di una risposta collettiva a questa sfida globale", scrivono in un post ufficilae due manager della società, Alexandra Evans, Head of Child Safety Public Policy Europe e Tracy Elizabeth, Minor Safety Policy Lead.

"TikTok entrerà a far parte anche del consiglio della Coalition e di una serie di comitati che mirano a promuovere la protezione dei minori online e offline e una maggiore trasparenza sulle continue evoluzioni delle minacce alla loro sicurezza", sottolineano. "Questa partnership si aggiunge a quelle già in essere con le principali organizzazioni per la sicurezza online tra le quali Family Online Safety Institute, ConnectSafely, National Center for Missing and Exploited Children, WePROTECT Global Alliance e la Internet Watch Foundation per garantire che le nostre policy e funzionalità continuino a promuovere un ambiente sicuro e accogliente per la nostra community. TikTok supporta anche l'implementazione dei Principi Volontari per il contrasto allo sfruttamento sessuale e l'abuso di minori online (Voluntary Principles to Counter Online Child Sexual Exploitation and Abuse)".

L'adesione alla Technology Coalition, sottolinea infine TikTok, va a rafforzare gli impegni presi nell'ultimo anno per promuovere "un'esperienza positiva e sicura per gli adolescenti sulla piattaforma, comprese le funzionalità Collegamento Familiare, impostazioni di privacy predefinite per gli account di utenti di 13-17 anni e la rimozione della messaggistica diretta per i minori di 16 anni". (ANSA).